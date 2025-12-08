تعرف على أهم إنجازات المنتخبات الثلاث في مجموعة الأردن المونديالية

08:39 م

الوكيل الإخباري- أوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب الأردن في مجموعة قوية تضم الأرجنتين والجزائر والنمسا، لتشكل تحديًا كبيرًا أمام النشامى في سعيهم لتحقيق مشاركة تاريخية في البطولة. اضافة اعلان





وتأتي هذه المجموعة لتجمع بين خبرة المنتخبات الكبيرة مثل الأرجنتين، والتي تُعد من أبرز القوى الكروية في العالم، ومنتخبات صاعدة وقوية مثل الجزائر والنمسا، في مواجهة من المتوقع أن تشهد تنافسًا مثيرًا على التأهل إلى الدور الثاني.



ويشارك منتخب الجزائر في مونديال 2026 بعد غياب منذ 2014، وهذه ستكون مشاركته الخامسة في تاريخ البطولة. وكان أفضل أداء له في كأس العالم عام 2014 حين بلغ دور الـ16، بعد أن قدم أداءً قويًا أمام كوريا الجنوبية وروسيا قبل الخروج أمام ألمانيا. وعلى المستوى القاري، حقق "محاربو الصحراء" لقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، ما يعكس قوة الفريق على الساحة الإفريقية وقدرته على المنافسة في البطولة العالمية.



ويمتلك منتخب النمسا تاريخًا طويلًا في كأس العالم، حيث سبق له أن وصل إلى المركز الثالث في نسخة 1954، مما يجعله واحدًا من المنتخبات الأوروبية التي تحمل إرثًا كرويًا عريقًا. ورغم مرور سنوات على آخر مشاركة فعلية له في المونديال (1998)، إلا أن الفريق يطمح لاستعادة بريقه في نسخة 2026، مستفيدًا من لاعبين شباب قادرين على تقديم أداء منافس.



أما عن الأرجنتين ، فتدخل مونديال 2026 وهي حامل لقب النسخة الأخيرة (2022)، ما يجعلها من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة مجددًا.



تاريخياً، تُعد الأرجنتين من القوى الكروية الكبرى في العالم، وحقق منتخبها عدة ألقاب عالمية وقارية، كما أنتج العديد من النجوم عبر العقود. ويطمح الفريق بقيادة نجومه الحاليين إلى الدفاع عن لقبه وتحقيق إنجازات إضافية تعزز مكانته في كرة القدم العالمية.



أما بالنسبة لمنتخبنا الوطني، فتشكل هذه المجموعة تحديًا كبيرًا نظرًا لمستوى المنافسين، لكنها أيضًا فرصة فريدة لتقديم أداء مميز في أول مشاركة للمملكة في النسخة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويأمل النشامى في استغلال الروح القتالية والخطط التكتيكية لمنافسة كبار المجموعة وتحقيق نتائج تاريخية في البطولة.



وتُعد هذه المجموعة واحدة من أقوى المجموعات في مونديال 2026، ومن المتوقع أن تشهد مباريات حماسية ومواجهة تكتيكية بين المنتخبات الأربعة على مدار دور المجموعات.

