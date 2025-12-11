الخميس 2025-12-11 08:52 ص

مديرية الأمن العام توضح حالة الطرق

الخميس، 11-12-2025 08:30 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الخميس، أنّ جميع الطرق الخارجية سالكة قبل تعمق المنخفض الجوي.اضافة اعلان


وقال الملازم أول انس الخالدي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنّ الطرق تسير بشكل طبيعي، حيث ما تزال طرق الجنوب واقليم الوسط لا تشهد تساقطا مطريًا، في حين أن هناك زخات خفيفة على الطرق الشمالية.

وتشهد محطة الشبيكة في الصفاوي حالة من الضباب والرؤية واضحة، الّا أنه نوه إلى ضرورة القيادة بحذر خاصة في محطة راس النقب التي تشهد تشكلًا للضباب ورؤية متفاوتة.

وأكد الخالدي أنه حتى إعلان حالة الطرق لم تسجل الطرق الخارجية أي حادث مروري صباح الخميس.
 
 


