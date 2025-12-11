رئيس الوزراء الإسباني يحذر من تجاهل "الوضع المأساوي للفلسطينيين"

وشدد سانشيز مجددا ضرورة المضي قدما بحل الدولتين بصفته "الحل الوحيد الممكن" لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، متعهدا بالدفع قدما نحو حل الدولتين.
وتابع سانشيز "نعم، هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون حقيقيا، لا يمكن أن يكون شكليا. لذلك لن نستكين ما دامت لم تتوقف الهجمات ضد السكان، ويتوقف تاليا سقوط الضحايا".
وأكد رئيس الوزراء الإسباني "دعمه" للسلطة الفلسطينية التي ينبغي أن "تؤدي دورا مركزيا وأساسيا" على مستوى تصور "آليات الحكم التي ستحدد مستقبل الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "هذا العام الذي شارف على نهايته، كان فظيعا بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني".
