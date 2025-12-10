بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الهاشمية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ إغلاق احترازي وفوري لأحد الطرق في أبو الزيغان الواقع ضمن منطقة قرى بني هاشم، حرصاً على سلامة المواطنين وتحسباً لاحتمالية ازدياد غزارة الأمطار التي يشهدها المحافظة نتيجة المنخفض الجوي الحالي.

اضافة اعلان



وقالت البلدية على صفحتها إن القرار يأتي منعاً لأي مخاطر محتملة قد تنتج عن جريان السيل في هذا الطريق، والذي يشكل خطراً على السلامة العامة في مثل هذه الظروف الجوية.