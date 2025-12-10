بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان

وقالت البلدية على صفحتها إن القرار يأتي منعاً لأي مخاطر محتملة قد تنتج عن جريان السيل في هذا الطريق، والذي يشكل خطراً على السلامة العامة في مثل هذه الظروف الجوية.
ودعت المواطنين والمركبات إلى الالتزام التام بهذا الإغلاق والابتعاد كلياً عن مجاري الأودية والسيول، مؤكدة أن سلامة الأرواح والممتلكات هي الأولوية القصوى في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
