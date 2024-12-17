رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مركز التحكم والسيطرة في هيئة الاتصالات الخاصة

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرحٍ قدمه مدير عام الهيئة، حول سير العمل في مركز التحكم والسيطرة التابع للهيئة، والأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في المركز، والتي تُعد من أبرز الأدوات التي تسهم في ضمان التواصل الفعال والآمن بين الوحدات العسكرية في مختلف المواقع.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع جاهزية المركز لمواكبة التطورات التكنولوجية، وذلك لتعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تدريب مرتبات المركز على أحدث الأنظمة لضمان استجابة سريعة وفعّالة في مختلف الظروف.
وفي نهاية الزيارة، أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بجهود العاملين في هيئة الاتصالات الخاصة بما يضمن رفع مستوى التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان جاهزية القوات المسلحة في جميع الأوقات.
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