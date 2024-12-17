رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مركز التحكم والسيطرة في هيئة الاتصالات الخاصة

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، مركز التحكم والسيطرة في هيئة الاتصالات الخاصة وكان في استقباله مديرها.

اضافة اعلان



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرحٍ قدمه مدير عام الهيئة، حول سير العمل في مركز التحكم والسيطرة التابع للهيئة، والأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في المركز، والتي تُعد من أبرز الأدوات التي تسهم في ضمان التواصل الفعال والآمن بين الوحدات العسكرية في مختلف المواقع.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع جاهزية المركز لمواكبة التطورات التكنولوجية، وذلك لتعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تدريب مرتبات المركز على أحدث الأنظمة لضمان استجابة سريعة وفعّالة في مختلف الظروف.