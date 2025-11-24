مشجع وحداتي يغرق في الفقر فتصحو له قلوب النشامى

المنشور لم يمر مرور الكرام، فقد تفاعل معه مئات من متابعي الصفحة، بحثوا عن أي وسيلة لمساعدته، ما جعل قصة هذا المشجع تنتشر بسرعة بين محبي النادي وأفراد المجتمع المحلي.
رغم أن هذا المشجع لم يكن في السابق يعيش ضائقة مالية، إلا أن الظروف الأخيرة قادته إلى هذه الحالة الصعبة، ليجد نفسه فجأة محاطًا بموجة دعم غير متوقعة من أصدقائه والجيران وزملائه المشجعين.
تعليقات التضامن والتبرعات الصغيرة والاقتراحات العملية لم تتوقف، ما أظهر قوة الروابط الإنسانية بين مشجعي النادي والقدرة على الوقوف بجانب بعضهم البعض في أصعب الأوقات.
