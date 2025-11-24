مشجع وحداتي يغرق في الفقر فتصحو له قلوب النشامى

09:12 م

الوكيل الإخباري- تحول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الأردن إلى مشهد إنساني يفيض بالتضامن والمحبة، بعد أن شارك أحد المقربين من مشجع وحداتي شهير ، تفاصيل ظروفه الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. اضافة اعلان





المنشور لم يمر مرور الكرام، فقد تفاعل معه مئات من متابعي الصفحة، بحثوا عن أي وسيلة لمساعدته، ما جعل قصة هذا المشجع تنتشر بسرعة بين محبي النادي وأفراد المجتمع المحلي.



رغم أن هذا المشجع لم يكن في السابق يعيش ضائقة مالية، إلا أن الظروف الأخيرة قادته إلى هذه الحالة الصعبة، ليجد نفسه فجأة محاطًا بموجة دعم غير متوقعة من أصدقائه والجيران وزملائه المشجعين.



تعليقات التضامن والتبرعات الصغيرة والاقتراحات العملية لم تتوقف، ما أظهر قوة الروابط الإنسانية بين مشجعي النادي والقدرة على الوقوف بجانب بعضهم البعض في أصعب الأوقات.