أمانة عمان: 1000 رأس خراف يوميًا تخضع للفحص البيطري قبل وصولها للملاحم

الوكيل الإخباري- أكد مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان، الدكتور خلدون الهوادي، أن أمانة عمان والبلديات مسؤولة عن عمليات الذبح داخل المسلخ، فيما تتولى المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية الإشراف على جميع مراحل تداول الغذاء.

وأشار الهوادي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إلى أن أمانة عمان حصلت على تفويض من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبناءً عليه تم تطوير نظام المسالخ، حيث يتم معاينة جميع اللحوم التي تصل إلى المسلخ، ويُتلف أي منتج مريض قبل توزيعه على الملاحم، لضمان سلامة وجودة اللحوم.



وأوضح أن عدد الخراف المذبوحة في المسلخ، بالإضافة إلى تلك التي تُذبح في المزارع داخل حدود أمانة عمان، يتم معاينتها جميعًا في المسلخ قبل إرسالها إلى الملاحم، حيث يصل معدل وصول الخراف إلى المسلخ يوميًا إلى نحو 1000 رأس، ويخضع جميعها للفحص البيطري، إضافة إلى ما يتراوح بين 20 و25 طنًا من لحوم العجول يتم فحصها يوميًا.



وأشار الهوادي إلى أن معظم المزارع الواقعة خارج حدود أمانة عمان هي من صلاحية وزارة الزراعة، وتخضع لرقابتها فيما يخص الذبح والإنتاج الحيواني.



وأكد الهوادي أن فرق الرقابة سجلت خلال الفترة الماضية 483 مخالفة وأتلفت أكثر من 10 أطنان من اللحوم، إضافة إلى 105 ضبطيات اتلاف، مع استمرار الجولات اليومية لمعاينة اللحوم في المسالخ والملاحم، ما أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت المخالفة، بينما التزم معظمها بمعايير السلامة.



ولفت إلى أن هناك ثلاثة فرق تعمل على متابعة نظام المسالخ، تضم كل منها طبيبًا بيطريًا، وتقوم بجولات يومية على المسالخ والملاحم والمنشآت الغذائية الأخرى، مشيرًا إلى أن وضع ذبح العجول في المسالخ ممتاز وعددها كبير، فيما يتم معاينة المعالبيق الرومانية للتأكد من خلوها من أي مشاكل صحية.



وأكد الهوادي أن أمانة عمان هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفويض من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضمن حدود الأمانة، لضمان صحة وسلامة اللحوم قبل وصولها إلى المستهلك.



