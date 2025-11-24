كابيتال بنك يُنظّم يوماً صحياً لموظفيه للتوعية بمرض السكّري

واشتمل اليوم الصحي الذي أقيم بالتعاون مع مختبر "يوني لاب"، إجراء عدد من الفحوصات الطبية المجانية لموظفي البنك، أبرزها؛ قياس ضغط الدم ومستويات السكّر، إضافةً إلى توفير فحوصات اختيارية للدم تساهم في تلبية متطلبات التأمين الصحي وتعزيز المتابعة الوقائية المستمرة. كما شارك ناديLifestyle Magma بدعم الفعالية من خلال جهاز تحليل تركيب الجسم (InBody) الذي أتاح للموظفين فرصة التعرف على مؤشراتهم الصحية بدقة أكبر.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، أن هذه المبادرة تنسجم مع التزام البنك الراسخ تجاه موظفيه وحرصه على توفير بيئة عمل داعمة لصحتهم وسلامتهم، موضحة أن الاستثمار في رفاه الموظفين هو استثمار مباشر في جودة الأداء والإنتاجية.
وأشارت بارطو إلى سعي كابيتال بنك المستمر لترسيخ ثقافة الوعي الصحي والوقاية داخل بيئة العمل، عبر مبادرات متكاملة تجمع بين التثقيف والفحص والرعاية، بما يعكس قيم البنك المؤسسية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.
ويأتي هذا اليوم الصحي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها كابيتال بنك على مدار العام لتعزيز الرفاه الشامل لموظفيه، بما في ذلك البرامج الرياضية، والفحوصات الدورية، وورشات العمل التوعوية في مجالات الصحة الجسدية والنفسية.
