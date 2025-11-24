كابيتال بنك يُنظّم يوماً صحياً لموظفيه للتوعية بمرض السكّري

الوكيل الإخباري- تأكيداً على التزامه الراسخ بتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة، نظم كابيتال بنك يوماً صحياً خاصاً في مقره الرئيسي بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكّري، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الوقاية وتشجيع الموظفين على اتباع أنماط حياة صحية.

واشتمل اليوم الصحي الذي أقيم بالتعاون مع مختبر "يوني لاب"، إجراء عدد من الفحوصات الطبية المجانية لموظفي البنك، أبرزها؛ قياس ضغط الدم ومستويات السكّر، إضافةً إلى توفير فحوصات اختيارية للدم تساهم في تلبية متطلبات التأمين الصحي وتعزيز المتابعة الوقائية المستمرة. كما شارك ناديLifestyle Magma بدعم الفعالية من خلال جهاز تحليل تركيب الجسم (InBody) الذي أتاح للموظفين فرصة التعرف على مؤشراتهم الصحية بدقة أكبر.

وشهدت الفعالية أيضاً جلسات توعوية مع خبيرة التغذية دينا السالم، التي قدمت إرشادات عملية حول النظام الغذائي المتوازن وأسلوب الحياة الصحي الملائم للأشخاص المعرضين للإصابة بالسكّري، مؤكدةً أهمية الفحص المبكر والمتابعة الدورية للحفاظ على الصحة العامة. كما تم توزيع قسائم خصم خاصة لتشجيع الموظفين على الاستمرار في تبنّي ممارسات تعزز صحتهم البدنية والنفسية.



وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، أن هذه المبادرة تنسجم مع التزام البنك الراسخ تجاه موظفيه وحرصه على توفير بيئة عمل داعمة لصحتهم وسلامتهم، موضحة أن الاستثمار في رفاه الموظفين هو استثمار مباشر في جودة الأداء والإنتاجية.



وأشارت بارطو إلى سعي كابيتال بنك المستمر لترسيخ ثقافة الوعي الصحي والوقاية داخل بيئة العمل، عبر مبادرات متكاملة تجمع بين التثقيف والفحص والرعاية، بما يعكس قيم البنك المؤسسية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.