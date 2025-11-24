الأونروا: 44 ألف طفل بلا تجهيزات تعليمية بغزة

وفي وقت سابق، قال وزير التربية والتعليم العالي في رام الله أمجد برهم إن الواقع التعليمي سيئ جدا، وأضاف: نحن نتحدث عن مباني 427 مدرسة هُدم بعضها بشكل جزئي، في حين خرجت 293 مدرسة من الخدمة ودُمّرت بالكامل، وما تبقى من المدارس الحكومية والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يعيش فيها النازحون ومن تدمرت بيوتهم.
