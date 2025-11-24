الإثنين 2025-11-24 04:22 م
 

الأونروا: 44 ألف طفل بلا تجهيزات تعليمية بغزة

غزة
 
الإثنين، 24-11-2025 12:11 م
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأونروا إنها تدير 330 مساحة تعليمية مؤقتة من دون تجهيزات أساسية في 59 ملجأ بقطاع غزة تخدم أكثر من 44 ألف طفل.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، قال وزير التربية والتعليم العالي في رام الله أمجد برهم إن الواقع التعليمي سيئ جدا، وأضاف: نحن نتحدث عن مباني 427 مدرسة هُدم بعضها بشكل جزئي، في حين خرجت 293 مدرسة من الخدمة ودُمّرت بالكامل، وما تبقى من المدارس الحكومية والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يعيش فيها النازحون ومن تدمرت بيوتهم.
 
 
