وزير العدل يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون العدلي

الوكيل الإخباري- التقى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الاثنين، وزير العدل السوري مظهر الويس، حيث جرى بحث آفاق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني المنعقد في الرياض.

اضافة اعلان



وخلال اللقاء، أكد التلهوني استعداد الأردن لتعزيز الشراكة مع وزارة العدل السورية في مختلف المجالات العدلية، وبما يسهم في دعم استقرار سوريا، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التدريب، وتطوير التشريعات، وتعزيز سيادة القانون.