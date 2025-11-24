الثلاثاء 2025-11-25 03:05 ص
 

وزير العدل يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون العدلي

الإثنين، 24-11-2025 07:21 م

الوكيل الإخباري- التقى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الاثنين، وزير العدل السوري مظهر الويس، حيث جرى بحث آفاق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني المنعقد في الرياض.

وخلال اللقاء، أكد التلهوني استعداد الأردن لتعزيز الشراكة مع وزارة العدل السورية في مختلف المجالات العدلية، وبما يسهم في دعم استقرار سوريا، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التدريب، وتطوير التشريعات، وتعزيز سيادة القانون.


كما وجّه التلهوني دعوة رسمية لنظيره السوري لزيارة الأردن والاطلاع عن قرب على التجربة الأردنية في التحول الرقمي، والأتمتة، والمحاكمات عن بُعد، والتوقيع الرقمي في المعاملات القضائية، وبما يفتح المجال أمام تعاون أوسع يخدم مصالح البلدين.

 
 
