وزير العدل يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون العدلي

وخلال اللقاء، أكد التلهوني استعداد الأردن لتعزيز الشراكة مع وزارة العدل السورية في مختلف المجالات العدلية، وبما يسهم في دعم استقرار سوريا، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التدريب، وتطوير التشريعات، وتعزيز سيادة القانون.
كما وجّه التلهوني دعوة رسمية لنظيره السوري لزيارة الأردن والاطلاع عن قرب على التجربة الأردنية في التحول الرقمي، والأتمتة، والمحاكمات عن بُعد، والتوقيع الرقمي في المعاملات القضائية، وبما يفتح المجال أمام تعاون أوسع يخدم مصالح البلدين.
