"العون الطبي" تطلق أياما طبية مجانية

الوكيل الإخباري- أطلقت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، سلسلة من الأيام الطبية المجانية في مخيمات حطين وغزة والطالبية، بهدف دعم سكان المخيمات والقرى المجاورة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الاثنين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن أطباء عموميين واختصاصيين يشاركون في الأيام الطبية لتقديم مختلف الخدمات الطبية والفحوصات، للمساهمة في علاج أكبر عدد ممكن من المرضى.