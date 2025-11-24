"العون الطبي" تطلق أياما طبية مجانية

وقالت الجمعية في بيان اليوم الاثنين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن أطباء عموميين واختصاصيين يشاركون في الأيام الطبية لتقديم مختلف الخدمات الطبية والفحوصات، للمساهمة في علاج أكبر عدد ممكن من المرضى.
وأشارت الجمعية الى مواصلة مراكزها الصحية عملها الدؤوب لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بأقل التكاليف، مشيرة إلى أن الخدمات المقدمة تشمل الاستشارات الطبية والفحوصات التشخيصية، وتوفير الأدوية للمرضى، بما يضمن وصول الرعاية الصحية للفئات الأكثر حاجة.
