"سرايا القدس" تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين

08:56 م

الوكيل الإخباري- أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ "الجهاد الإسلامي" العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.





وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني وسط قطاع غزة".