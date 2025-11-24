الثلاثاء 2025-11-25 03:07 ص
 

"سرايا القدس" تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين

الإثنين، 24-11-2025 08:56 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ "الجهاد الإسلامي" العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني وسط قطاع غزة".
 
 
