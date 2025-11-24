زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يطلقان بطولة الرياضات الإلكترونية على مستوى الجامعات في المملكة

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من دورها الفاعل بالمساهمة بتطوير ودعم قِطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة وترسيخ مكانة الأردن على خارطة الرياضات الإلكترونية إقليمياً؛ أعلنت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، عن إطلاق بطولة للرياضات الإلكترونية على مستوى الجامعات في الأردن.

اضافة اعلان



وتندرج هذه البطولة –التي انطلقت فعالياتها في 16 تشرين الثاني– ضمن التزام شركة زين الأردن بدعم المواهب الناشئة وتعزيز حضور الرياضات الإلكترونية في المملكة عبر تمكين هواة ومحترفي الألعاب والرياضات الإلكترونية والطلبة الموهوبين من اكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم وفق معايير احترافية عالمية للمساهمة في إعداد جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة وتمثيل المملكة في البطولات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز مكانة الأردن على خارطة الرياضات الإلكترونية العالمية.