ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة

الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية والدولية، جهاد السواعير، إن الوزارة رخصت 3 شركات خاصة مؤهلة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة والتعامل معها بما هي نفايات خطرة.

وبيّن السواعير أن الشركات الثلاث المرخّصة تعمل على جمع وإعادة تصدير تلك البطاريات إلى الخارج.