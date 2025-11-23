ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة

وبيّن السواعير أن الشركات الثلاث المرخّصة تعمل على جمع وإعادة تصدير تلك البطاريات إلى الخارج.
وأكد السواعير أن النمو المطّرد في قطاع السيارات الكهربائية يستوجب التخطيط للتعامل مع مخلفات بطاريات تلك السيارات لضمان بيئة آمنة من النفايات الخطرة، متوقعا زيادة أكبر في تلك النفايات في المستقبل.
