ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة

الوكيل الإخباري-   قال مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية والدولية، جهاد السواعير، إن الوزارة رخصت 3 شركات خاصة مؤهلة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة والتعامل معها بما هي نفايات خطرة.

وبيّن السواعير  أن الشركات الثلاث المرخّصة تعمل على جمع وإعادة تصدير تلك البطاريات إلى الخارج.


وأكد السواعير أن النمو المطّرد في قطاع السيارات الكهربائية يستوجب التخطيط للتعامل مع مخلفات بطاريات تلك السيارات لضمان بيئة آمنة من النفايات الخطرة، متوقعا زيادة أكبر في تلك النفايات في المستقبل.

 
 
