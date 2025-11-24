مسؤول أممي: الصورة في غزة قاتمة

09:05 م

الوكيل الإخباري- قال نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إن الصورة في غزة ما تزال قاتمة.





وأضاف الأكبروف في إحاطته أمام مجلس الأمن الذي ناقش القضية الفلسطينية اليوم، أنه "زار غزة الأسبوع الماضي والتقى العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون بلا كلل على الأرض لتقديم المساعدة للنازحين"، مشيرًا إلى أنه وبينما تحسّن توافر السلع الغذائية الأساسية وأسعارها، إلا أن مصادر البروتين الرئيسية مثل الدجاج واللحوم والبيض ما تزال بعيدة عن متناول العديد من العائلات.



وأكد الأكبروف الحاجة الماسة للانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى تمكين المجتمعات من إعادة بناء حياتها واستعادة الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، الذي يُتيح فرصة لمواءمة أولويات التعافي مع رؤية أوسع لإعادة إعمار غزة.



وبشأن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حذر الأكبروف من تصاعد التوسع الاستيطاني، وانتشار البؤر الاستيطانية، والعنف، بما في ذلك عنف المستوطنين، والتهجير، وعمليات الإخلاء بمستويات مثيرة للقلق.



ونبه إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات خطيرة، حيث سجلت الأمم المتحدة خلال موسم قطف الزيتون في تشرين الأول الماضي، أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء رصدها - بمعدل ثماني هجمات يوميًا.



وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم جميع الجهود الهادفة إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني، وتطبيق حل الدولتين المتفاوض عليه القائم على خطوط ما قبل عام 1967 لتكون القدس عاصمة لدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.