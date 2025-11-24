الأمانة تنظم دورة "تكنولوجيا الرصفات الإسفلتية"

الوكيل الإخباري- نظمت دائرة صيانة الطرق في امانة عمان الكبرى دورة تدريبية متخصصة بعنوان "تكنولوجيا الرصفات الإسفلتية" بالتعاون مع المركز العربي للدراسات الهندسية، وذلك انسجامًا مع رؤية الأمانة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر الفنية في مختلف القطاعات.



وتهدف الدورة إلى تزويد المهندسين والفنيين بالمعرفة التقنية الحديثة المتعلقة بتقنيات الرصف، وعمليات فحص المواد، وآليات ضبط الجودة، إضافةً إلى اطلاعهم على أحدث الممارسات العالمية في إنشاء وصيانة الطرق.

اضافة اعلان



وتضمنت الدورة جلسات نظرية داخل القاعات، رافقها تطبيقات عملية وزيارات ميدانية إلى المختبرات الهندسية، تعرّف المشاركون من خلالها على أجهزة الفحص وطرق تقييم الخلطات الإسفلتية وجودتها.



وتخلل الدورة نقاش لتبادل الخبرات و تحديد التحديات اليومية التي تواجه أعمال الصيانة في الميدان.



ويأتي تنظيم الدورة ضمن خطة الدائرة السنوية الهادفة إلى رفع كفاءة الكادر الفني وتزويده بمهارات عملية تسهم في تحسين البنية التحتية للمدينة ورفع مستوى السلامة على الطرق.