 
الأربعاء 2025-01-22 07:40 م
 

رئيس هيئة الأركان : ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لتحقيق أعلى مستويات الأداء

اللواء الركن الحنيطي: شهداء الواجبات الأمنية سيبقون حاضرين في وجدان الأردنيين جميعاً.
اللواء الركن الحنيطي: شهداء الواجبات الأمنية سيبقون حاضرين في وجدان الأردنيين جميعاً.
الأربعاء، 22-01-2025 06:08 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات الخاصة تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، نظراً لما تتميز به من خبرة ومهارة في تنفيذ مهامها وواجباتها، علاوة على دورها العملياتي والأمني وتاريخها المشرف الحافل بالتضحيات والبطولات.

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وأضاف اللواء الركن الحنيطي أن القوات الخاصة الملكية تحظى باهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة، من خلال تزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية والمعدات المتطورة لأداء مهامها المتمثلة بحماية الأمن الوطني وضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في مختلف الظروف.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء إلى الكتيبة الخاصة /٧١ إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية وكان في استقباله قائد القوات وقائد الكتيبة.


واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات والخطط المستقبلية، وسير الأمور العملياتية والتدريبية المناطة بها، إضافة إلى تعزيز الأهداف الاستراتيجية والتعاون مع الجهات المختصة لمواجهة كافة التحديات والتهديدات الأمنية المتزايدة.


وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة معرضاً للآليات والأسلحة والأجهزة   المختلفة، إضافة إلى المعدات الحديثة المستخدمة في تنفيذ واجباتها.


والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبدياً ارتياحه للمستوى المتميز والاحترافية والمهنية العاليتين، والجهد الكبير المبذول لتنفيذ المهام الموكولة إليهم في حماية مقدرات الوطن، مستذكراً شهداء الواجبات الأمنية الحاضرين في وجدان الأردنيين جميعاً.


وفي نهاية الزيارة، ألقى نشامى مرتبات الكتيبة قصائد شعرية، تغنّت بحب الوطن والولاء لقائده وللجيش العربي المصطفوي، مؤكدين اعتزازهم والتفافهم حول الراية الهاشمية الحكيمة.

 
gnews

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اللواء الركن الحنيطي: شهداء الواجبات الأمنية سيبقون حاضرين في وجدان الأردنيين جميعاً.

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