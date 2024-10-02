 
الأربعاء 2024-10-02 06:06 م
 

زراعة الطفيلة: 350 طنا الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون في المحافظة

زيت الزيتون
زيت الزيتون
الأربعاء، 02-10-2024 04:54 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيديين، اليوم الأربعاء، إن كميات زيت الزيتون المتوقعة لهذا الموسم تقدر بحوالي 350 طنا، لافتا إلى إجراء مسوحات حول الكميات المتوقعة لثمار الزيتون ضمن المساحة الزراعية المقدرة بحوالي 25 ألف دونم.

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وأشار إلى أن ارتفاع أو انخفاض كميات إنتاج الزيتون في الموسم تتفاوت بين محافظة وأخرى استنادا لكميات هطول الأمطار، متوقعا أن تتأثر المساحات البعلية المزروعة بالزيتون، خاصة أشجار الزيتون المعمر، جراء جفاف عيون المياه، وموجات الحر خلال فصل الصيف وتراجع معدلات الأمطار التي تؤدي إلى انخفاض منسوب عيون المياه المغذية.

 
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