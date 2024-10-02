زراعة الطفيلة: 350 طنا الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون في المحافظة

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيديين، اليوم الأربعاء، إن كميات زيت الزيتون المتوقعة لهذا الموسم تقدر بحوالي 350 طنا، لافتا إلى إجراء مسوحات حول الكميات المتوقعة لثمار الزيتون ضمن المساحة الزراعية المقدرة بحوالي 25 ألف دونم.

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