سياحة البترا تبدأ بالتعافي بأكثر من 74 ألف زائر في نيسان الماضي

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الوكيل الإخباري- سجلت مدينة البترا الأثرية، انتعاشًا ملحوظًا في الحركة السياحية خلال شهر نيسان من العام الجاري، وفقًا لإحصاءات رسمية صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. اضافة اعلان





وأظهرت الأرقام أن عدد زوار المدينة الوردية خلال نيسان بلغ 74346 زائرًا من مختلف الجنسيات، مقارنة بـ52181 زائرًا في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وشهدت أعداد الزوار الأجانب نموًا كبيرًا، حيث بلغ عددهم 50840 زائرًا، مقارنة بـ30799 زائرًا في نيسان 2024، كما بلغ عدد الزوار الأردنيين 17131 زائرًا، من بينهم 4424 زائرًا ضمن برنامج "أردننا جنة"، فيما بلغ عدد الزوار العرب 3722 زائرًا.



واحتلت الجنسيات الأميركية والإيطالية والفرنسية والروسية والبريطانية والألمانية والإسبانية صدارة الزوار الأجانب، فيما جاءت الجنسية السعودية في مقدمة الزوار العرب.



وتعكس هذه الأرقام مؤشرات إيجابية على تعافي القطاع السياحي في البترا بعد انخفاض ملحوظ في أعداد الزوار خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الزوار في نيسان من ذلك العام 52181 زائرًا، مقارنة بـ146687 زائرًا في نيسان 2023، منهم 126373 زائرًا أجنبيًا.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدينة بدأت تستعيد موقعها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة بعد الظروف الإقليمية التي أثرت على الحركة السياحية منذ تشرين الأول عام 2023.



وأضاف أن السلطة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين تجربة الزائر، تشمل تطوير المرافق العامة، وتوسيع الخدمات الفندقية، وتدريب الكوادر المحلية في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن السياحة في البترا لم تعد مجرد زيارات آنية، بل أصبحت تسهم فعليًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، بعد أن عملت السلطة على توفير برامج ومسارات سياحية عدة تستفيد منها تجمعات إقليم البترا الستة كافة.



وأشار بريزات إلى أن ارتفاع أعداد الزوار خلال نيسان يُعد مؤشرًا قويًا على موسم سياحي واعد في الأشهر المقبلة، مع تنامي الاهتمام العالمي بالمواقع السياحية ذات الطابع الثقافي والتراثي، ولما لمدينة البترا من مكانة على خارطة السياحة العالمية.



وأوضح بأن ارتفاع عدد الزوار من الجنسيات الأجنبية يعود جزئيًا إلى التسهيلات الجديدة التي وفرتها الحكومة للمجموعات السياحية، والربط الجوي مع عدد من الوجهات الأوروبية، فضلًا عن عودة رحلات الطيران منخفض التكاليف التي ساهمت بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة.



وأضاف بريزات أن سلطة إقليم البترا قطعت شوطًا كبيرًا في تنظيم الموقع الأثري والحد من المخالفات التي كانت تؤثر سلبًا على تجربة الزوار وصورة المدينة عالميًا، مشيرًا إلى أن السلطة مستمرة في تنفيذ حملة "سيادة القانون والتنمية" التي انطلقت في كانون الأول من عام 2023، والتي تهدف إلى ترسيخ بيئة آمنة ومنظمة داخل الموقع الأثري، بما ينعكس إيجابًا على استدامة القطاع السياحي وتعزيز ثقة الزوار ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية في المنطقة.



وأكد أن سلطة إقليم البترا ماضية في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتحويل المنطقة إلى مركز سياحي وتنموي متكامل، يجمع بين الحفاظ على الإرث الحضاري وتوفير فرص العمل والاستثمار، وتوزيع مكتسبات التنمية بين كافة التجمعات بعدالة.

وشدد البريزات على أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات متميزة للزوار، وضمان استدامة النمو في القطاع السياحي بما يعزز مكانة الأردن عالميًا.

وعبّر عدد من زوار البترا عن إعجابهم بجمال المدينة، والخدمات المقدمة، والمستوى العالي من التنظيم، مشيرين إلى أن زيارتهم للبترا كانت تجربة تفوق التوقعات.