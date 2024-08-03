شاهد.. الملكة تنشر صورا جديدة للعائلة الهاشمية مع الأميرة إيمان

الوكيل الإخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، صورا جديدة للعائلة الهاشمية بعدما رزق صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، بالأميرة إيمان.

وكان أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان، بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها.





وتاليا الصور: