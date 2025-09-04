شباب إربد تنظم معسكر "الموهوبين " لاكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الشباب

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب محافظة إربد، معسكرا شبابيا بعنوان "الموهوبين"، وذلك ضمن برامج وزارة الشباب الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من التعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية.

