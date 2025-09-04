الخميس 2025-09-04 05:34 م
 

شباب إربد تنظم معسكر "الموهوبين " لاكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الشباب

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الخميس، 04-09-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية شباب محافظة إربد، معسكرا شبابيا بعنوان "الموهوبين"، وذلك ضمن برامج وزارة الشباب الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من التعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية.

وشارك في المعسكر 41 شابا وشابة من مختلف ألوية المحافظة، ضمن الفئة العمرية من 18-24 عاما، واستمر مدة ثلاثة أيام، وتنوعت فعالياته بين ورش عمل تطبيقية، جلسات تدريبية، عروض إبداعية، ومسابقات تهدف إلى صقل المهارات وتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين.

 
 
