الخميس 2025-08-14 07:34 م
 

صندوق المعونة الوطنية يخرّج دفعتين من مستفيدي التمكين الاقتصادي في إربد

ا
أرشيفية
 
الخميس، 14-08-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري- نفذ صندوق المعونة الوطنية في محافظة إربد، اليوم الخميس، فعاليات تخريج دفعتين من المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص دخولهم إلى سوق العمل وتحسين أوضاع أسرهم المعيشية، وانسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وشملت الفعاليات تخريج 14 متدرباً من دورة "الكاشير" التي أقيمت في مركز هداية المتميز، و24 متدربة من دورة "الحرف اليدوية (مكارم)" التي نُفذت في المركز الريادي الأردني، حيث جرى الاطلاع على طبيعة عمل المراكز وإنجازاتها، وعرض نماذج من الأعمال اليدوية للمتدربات.


وأشاد الحضور، بجهود المراكز والمتدربين في إنجاح هذه البرامج، مؤكدين دورها في تمكين أبناء الأسر المنتفعة ورفع كفاءاتهم المهنية.


وفي ختام الحفل، سلّم مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية، أيمن رباع، الشهادات للخريجين والخريجات.

 
 
