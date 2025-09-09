طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

وقال مساعد الأمين العام للأغوار الشمالية والوسطى المهندس فيصل الفقير، خلال لقائه المشاركين، إن إدارة الموارد المائية في المملكة تمثل أولوية وطنية ما يتطلب وعيا شبابيا ودورا فاعلا في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المصادر المائية المحدودة، خاصة في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية.
