الثلاثاء 2025-09-09 02:27 م
 

طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب
طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب
 
الثلاثاء، 09-09-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري-   نظمت سلطة وادي الأردن اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمجموعة من طلبة برنامج سابلة الحسن للشباب إلى سد وادي العرب بهدف الاطلاع على واقع التحديات المائية في الأغوار الشمالية والوسطى.

اضافة اعلان


وقال مساعد الأمين العام للأغوار الشمالية والوسطى المهندس فيصل الفقير، خلال لقائه المشاركين، إن إدارة الموارد المائية في المملكة تمثل أولوية وطنية ما يتطلب وعيا شبابيا ودورا فاعلا في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المصادر المائية المحدودة، خاصة في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعو جمهورها إلى متابعة قناتها على الواتساب

ن

طب وصحة هل تعلم أن دماغك "ينظف نفسه" أثناء النوم؟

أسطول الصمود

عربي ودولي بلجيكا تؤكد أهمية التحقيق بحادثة أسطول الصمود في تونس

هه

طب وصحة جدل على "تيك توك".. هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟

طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

أخبار محلية طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

وزارة المياه والري

أخبار محلية المياه للمواطنين: الخدمات الالكترونية توفر الوقت والجهد

حمك

طب وصحة فيتامين "D".. متى يصبح خطراً يهدد صحتك؟

ه

طب وصحة تحذير: البطاطا قد تتحوّل إلى سمّ بسبب الشمس



 
 





الأكثر مشاهدة