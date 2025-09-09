طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

الوكيل الإخباري- نظمت سلطة وادي الأردن اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمجموعة من طلبة برنامج سابلة الحسن للشباب إلى سد وادي العرب بهدف الاطلاع على واقع التحديات المائية في الأغوار الشمالية والوسطى.

