ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاربعاء

الأربعاء، 05-11-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في الأسواق الأردنية  ارتفاعا بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد ، اليوم الأربعاء وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 80.700 دينار للغرام، مقابل 77.400 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:

Image1_112025510167949143687.jpg

 
 
