ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاربعاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 80.700 دينار للغرام، مقابل 77.400 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
