المياه: ضبط حفارة مخالفة في أم الدنانير

أعلنت وزارة المياه والري - سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في ام الدنانير شمال عمان تقوم بأعمال حفر بئر مخالف بناء على معلومات توفرت، حيث تم تنظيم حملة امنية و تحركت قوه امنية من مديرية شرطة البلقاء مركز امن عين الباشا وقوات الدرك بمرافقة كوادر سلطة المياه الى الموقع.





وعليه تم ضبط حفارة مخالفة نوع روتري في الموقع وتم حجز الحفارةوضبطها من قبل كوادر سلطة المياه و تم التحفظ على الحفارة وحجزها وايداعها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية.