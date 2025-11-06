المياه: ضبط حفارة مخالفة في أم الدنانير

وعليه تم ضبط حفارة مخالفة نوع روتري في الموقع وتم حجز الحفارةوضبطها من قبل كوادر سلطة المياه و تم التحفظ على الحفارة وحجزها وايداعها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية.
-
أخبار متعلقة
-
قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون
-
وزارة الزراعة تطلق منصة الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع المحافظات
-
وزير المالية: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 لمجلس النواب اليوم
-
القبض على اشخاص احرقوا مركبة مواطن بإربد
-
البكار يؤكد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب
-
الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الصيني
-
اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
إنجاز 326 إصلاحا بنسبة 81% من مصفوفة تعهد بها الأردن منذ 2018