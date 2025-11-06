الخميس 2025-11-06 05:05 م
 

46 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الخميس، 06-11-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-    أدى 46 محامياً، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

وثمن التلهوني دور مهنة المحاماة، متمنياً للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

 
 
