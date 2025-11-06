46 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى 46 محامياً، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

اضافة اعلان