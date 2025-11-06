الخميس 2025-11-06 05:04 م
 

افتتاح فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

شجرة زيتون
زيتون
 
الخميس، 06-11-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   افتتح محافظ عجلون نايف الهديات، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني الـ11 في منطقة عجلون التنموية "تلفريك عجلون".

وأكد مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني، والعين عمار القضاة، وعدد من نواب المحافظة، أن المهرجان لاقى في يومه الأول إقبالاً كبيراً واهتماماً لافتاً بالمنتجات العجلونية، مشيراً إلى أن منطقة عجلون التنموية تسعى من خلال استضافة هذا الحدث إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية السياحية والزراعية في المحافظة.


وقال المنسق العام للمهرجان منذر الزغول، إن عدداً كبيراً من الجمعيات وأبناء المجتمع المحلي شاركوا في المهرجان لما له من أهمية في تسويق المنتجات المحلية وإبراز هوية عجلون الزراعية، مشيداً بالدعم الذي يلقاه المهرجان من مختلف المؤسسات الوطنية.

 
 
