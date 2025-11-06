افتتاح فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

الوكيل الإخباري- افتتح محافظ عجلون نايف الهديات، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني الـ11 في منطقة عجلون التنموية "تلفريك عجلون".

وأكد مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني، والعين عمار القضاة، وعدد من نواب المحافظة، أن المهرجان لاقى في يومه الأول إقبالاً كبيراً واهتماماً لافتاً بالمنتجات العجلونية، مشيراً إلى أن منطقة عجلون التنموية تسعى من خلال استضافة هذا الحدث إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية السياحية والزراعية في المحافظة.