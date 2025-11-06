افتتاح فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

وأكد مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني، والعين عمار القضاة، وعدد من نواب المحافظة، أن المهرجان لاقى في يومه الأول إقبالاً كبيراً واهتماماً لافتاً بالمنتجات العجلونية، مشيراً إلى أن منطقة عجلون التنموية تسعى من خلال استضافة هذا الحدث إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية السياحية والزراعية في المحافظة.
وقال المنسق العام للمهرجان منذر الزغول، إن عدداً كبيراً من الجمعيات وأبناء المجتمع المحلي شاركوا في المهرجان لما له من أهمية في تسويق المنتجات المحلية وإبراز هوية عجلون الزراعية، مشيداً بالدعم الذي يلقاه المهرجان من مختلف المؤسسات الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
"تمريض الأردنية" تحصل على الاعتماد لـ4 سنوات
-
العثور على جثة شخص داخل منزله بعمان
-
الإحصاءات: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪
-
مذكرة تفاهم لتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني
-
46 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون
-
وزارة الزراعة تطلق منصة الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع المحافظات
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في أم الدنانير