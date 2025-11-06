340 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم

وأضاف في بيان صادر عن الهيئة الخميس، أن طواقم الهيئة رصدت تنفيذ جيش الاحتلال لـ 62 حالة اعتداء، و278 حالة اعتداء من قبل المستوطنين، مبينا أن هذه الاعتداءات تراوحت ما بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والترهيب بأشكاله كافة وإطلاق النار المباشر كما حدث في محافظة طوباس.
وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله بـ 107 ومحافظة نابلس بـ 94 حالة اعتداء، تلتها محافظة الخليل بـ 38 حالة اعتداء.
ولفت إلى أن الموسم الحالي سجل 92 حالة تقييد حركة وترويع لقاطفي الزيتون، إضافة إلى 59 حالة للضرب والاعتداء بحق المزارعين.
وبين شعبان، أن هذا الموسم، والذي ترافق مع استمرار العدوان على الفلسطينيين يعد الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة، نظرا لاستغلال الجيش والمستوطنين لأنظمة الحرب في تنفيذ الجرائم مدعومين بالكثير من السياسات والتشريعات التي تعزز حالات الاعتداء والإرهاب والتضييق لا سيما إغلاق المحافظات وتسليم الأسلحة للمستوطنين، والأخطر من ذلك إعفاؤهم من المساءلة والمحاكمة، مضيفا، أن هذا الموسم شهد إمعانا في فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية.
