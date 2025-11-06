وزارة الزراعة تطلق منصة الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع المحافظات

وأوضحت الوزارة أن عمليات الترقيم تستهدف أصحاب الحيازات الجديدة، وأصحاب الحيازات التي لم يتم ترقيمها إلكترونيًا سابقًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتحسين دقة البيانات المتعلقة به.
ودعت وزارة الزراعة مربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة التسجيل عبر منصة الوزارة الإلكترونية لاستكمال إجراءات الترقيم، ومراجعة مديريات الزراعة في المحافظات والألوية للحصول على التعليمات والتفاصيل المتعلقة بآلية الترقيم الإلكتروني.
-
أخبار متعلقة
-
قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في أم الدنانير
-
وزير المالية: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 لمجلس النواب اليوم
-
القبض على اشخاص احرقوا مركبة مواطن بإربد
-
البكار يؤكد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب
-
الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الصيني
-
اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
إنجاز 326 إصلاحا بنسبة 81% من مصفوفة تعهد بها الأردن منذ 2018