الخميس 2025-11-06 02:32 م
 

وزارة الزراعة تطلق منصة الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع المحافظات

حظيرة أغنام
حظيرة أغنام
 
الخميس، 06-11-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، أنها استكملت الإجراءات اللازمة للبدء في عمليات الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع محافظات المملكة، من خلال 47 مركز ترقيم موزعة في مختلف المناطق، وذلك بعد إطلاق حملة تجريبية شملت مراكز الترقيم كافة في المحافظات.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن عمليات الترقيم تستهدف أصحاب الحيازات الجديدة، وأصحاب الحيازات التي لم يتم ترقيمها إلكترونيًا سابقًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتحسين دقة البيانات المتعلقة به.

ودعت وزارة الزراعة مربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة التسجيل عبر منصة الوزارة الإلكترونية لاستكمال إجراءات الترقيم، ومراجعة مديريات الزراعة في المحافظات والألوية للحصول على التعليمات والتفاصيل المتعلقة بآلية الترقيم الإلكتروني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شجرة زيتون

أخبار محلية افتتاح فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

ة

طب وصحة هل تلاحظ نقاطا في عينيك؟.. إليك ما يقوله الخبراء

نتع

طب وصحة حين يخذلك الطب.. لماذا تتحول المعاناة الجسدية إلى صراع مع الطعام؟

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

زيت الزيتون

أخبار محلية قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون

لال

طب وصحة الحكة الجلدية قد تكون إنذارا مبكرا لأمراض الكلى

الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة

عربي ودولي مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة