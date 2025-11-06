مذكرة تفاهم لتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني

الوكيل الإخباري- وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية المهندس أيمن إسماعيل، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة وتطوير مشاريع الربط بين الجانبين.

وأكد الخرابشة أن المذكرة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، ويجسد الحرص على تعزيز التعاون في مجال الطاقة بما يسهم في تحقيق الأمن الكهربائي وتكامل منظومة الكهرباء في المنطقة.



وأشار إلى أن إمكانات الأردن متاحة ومسخرة لخدمة الجانب الفلسطيني، بتوجيه ودعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى حرص الأردن على تقديم مختلف أشكال التعاون لتمكين الأشقاء الفلسطينيين من تحقيق الاكتفاء في مجال الطاقة عبر الجانب الأردني