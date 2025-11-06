مذكرة تفاهم لتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني

وأكد الخرابشة أن المذكرة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، ويجسد الحرص على تعزيز التعاون في مجال الطاقة بما يسهم في تحقيق الأمن الكهربائي وتكامل منظومة الكهرباء في المنطقة.
وأشار إلى أن إمكانات الأردن متاحة ومسخرة لخدمة الجانب الفلسطيني، بتوجيه ودعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى حرص الأردن على تقديم مختلف أشكال التعاون لتمكين الأشقاء الفلسطينيين من تحقيق الاكتفاء في مجال الطاقة عبر الجانب الأردني
من جانبه، أكد إسماعيل أن المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في فلسطين وتحسين كفاءته التشغيلية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الجانب الأردني في تنفيذ المشاريع المستقبلية المشتركة.
