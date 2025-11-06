الإحصاءات: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الأول ضمن هذا الموسم، لرصد إنتاج زيت الزيتون في معاصر المملكة، وذلك ضمن المسح السنوي لمعاصر زيت الزيتون للعام 2025.

اضافة اعلان