الإحصاءات: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪

وتؤشر النتائج إلى أن موسم هذا العام من إنتاج زيت الزيتون سيسجل انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج زيت الزيتون، وتعكس تباطؤا في وتيرة الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تشير التقارير السابقة إلى أن معدل الإنتاج لزيت الزيتون يبلغ نحو 25 ألف طن سنوياً، وأن كمية الإنتاج في الموسم الماضي (2024) بلغت ذروتها التاريخية وبلغت 35,828 طنا.
