الخميس 2025-11-06 05:05 م
 

الإحصاءات: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪

زيت الزيتون
زيت الزيتون
 
الخميس، 06-11-2025 03:41 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الأول ضمن هذا الموسم، لرصد إنتاج زيت الزيتون في معاصر المملكة، وذلك ضمن المسح السنوي لمعاصر زيت الزيتون للعام 2025.

 وأظهرت البيانات أن كميات الزيت المنتجة حتى تاريخ 1/11/2025 بلغت 1,419 طنا، وبحسب البيانات التاريخية، فإنّ معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2025–2012) بلغ نحو 2,542 طنا في الفترة ذاتها من الموسم، مما يعني أن إنتاج شهر تشرين الأول من العام 2025 شكّل %55.8 فقط من المعدل الموسمي العام، وهو ما يشير إلى أداء ضعيف مقارنةً بالمواسم السابقة.

وتؤشر النتائج إلى أن موسم هذا العام من إنتاج زيت الزيتون سيسجل انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج زيت الزيتون، وتعكس تباطؤا في وتيرة الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تشير التقارير السابقة إلى أن معدل الإنتاج لزيت الزيتون يبلغ نحو 25 ألف طن سنوياً، وأن كمية الإنتاج في الموسم الماضي (2024) بلغت ذروتها التاريخية وبلغت 35,828 طنا.

 
 
