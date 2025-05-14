عاجل مرصد الزلازل: لم نسجل أي هزة أرضية داخل الاردن

الوكيل الإخباري- قال رئيس مرصد الزلازل غسان سويدان ان أجهزة الرصد العاملة في مرصد الزلازل الأردني لم تسجل أي هزة أرضية في الأردن فجر الاربعاء.

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وبين ان ما تم تسجيله هو زلزال في البحر المتوسط في تمام الساعة 1.51 فجر اليوم بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.