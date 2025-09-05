عجلون: وفد من بنك الأعمار الألماني يزور مشاريع في راجب

وقد رافق الوفد فريق من وزارة الزراعة، ضم كلا من الدكتور محمود الربيع والدكتورة ندى الفريحات والمهندس خالد المناصير والدكتور محمد المومني والمهندس عماد الدلاهمة إلى جانب عدد من مهندسي مديرية زراعة كفرنجة.
وأطلع الوفد خلال الزيارة على الأعمال المنجزة في الموقع بما في ذلك جهود توسيع الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وأكد أعضاء الوفد، استمرار دعم البنك لمشاريع الأردن البيئية والتنموية بما يعزز الاستدامة ويعود بالنفع المباشر على المجتمعات المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي
-
مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية
-
جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي -إناث
-
أهالي قضاء بيرين يطالبون بتوسعة شارع الكمشة العالوك
-
الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً بيئياً في المناطق السياحيه والطبيعية
-
مجلس الأعمال السعودي الأردني: انطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية استراتيجية
-
انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد
-
هيئة الطاقة توضح حول ارتفاع فواتير كهرباء آب الماضي