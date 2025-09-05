عجلون: وفد من بنك الأعمار الألماني يزور مشاريع في راجب

الوكيل الإخباري- زار وفد من بنك الإعمار الألماني (KfW) برئاسة كارولين بيترز-سانشيز وعضوية الدكتورة آسيا الدهبي واوتو هوفمان والخبير جوليان شولتز، منطقة راجب في محافظة عجلون لمتابعة تنفيذ مشروع توفير فرص العمل الخضراء في إطار برنامج التشجير الوطني في الأردن الممول من الحكومة الألمانية.

وقد رافق الوفد فريق من وزارة الزراعة، ضم كلا من الدكتور محمود الربيع والدكتورة ندى الفريحات والمهندس خالد المناصير والدكتور محمد المومني والمهندس عماد الدلاهمة إلى جانب عدد من مهندسي مديرية زراعة كفرنجة.



وأطلع الوفد خلال الزيارة على الأعمال المنجزة في الموقع بما في ذلك جهود توسيع الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.