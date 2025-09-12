عجلون: 70% نسبة إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الإيمان

الوكيل الإخباري- طالب عدد من أبناء محافظة عجلون، باستكمال المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الإيمان الحكومي وخصوصا مواقف السيارات، موضحين أن تأخير إنجازه يزيد من معاناة المواطنين.

اضافة اعلان



وأشاروا إلى أن المواقف الحالية ضيقة؛ مما يضطرهم للاصطفاف بعيدا عن مداخل المستشفى، وهو ما يشكل عبئا عليهم للوصول إلى المستشفى وبخاصة المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية.



وقال رئيس بلدية كفرنجه السابق المحامي الدكتور فوزات فريحات، إن تأخر إنجاز مواقف السيارات يضاعف معاناة المراجعين، حيث تمت المطالبة أكثر من مرة بضرورة استكمال هذه المرحلة، مبينا أن بقاء المستشفى بلا مواقف للمركبات يفاقم الأزمة الحالية.



وأكد النائب السابق الدكتور فريد حداد، أهمية استكمال المرحلة الثالثة من مشروع المستشفى وخاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات للتخفيف من الازدحامات بمحيط المستشفى واستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين، داعيا إلى ضرورة إعادة إدراج عطائها وخصوصا أن مخصصاتها متوافرة ولا يوجد ما يستدعي التأخير.



وبين رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي، أن استكمال المرحلة الثالثة سيعالج الازدحام في محيط المستشفى، مشيرا إلى أن مراجعيه في تزايد مستمر ما يتطلب توفير مرافق مساندة تتماشى مع حجم الخدمة الطبية المقدمة.

وقال رئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس معاوية عنانبة، إن المجلس يتابع سير العمل بالمرحلة الثالثة لضمان إنجازها بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن وجود مواقف للمركبات سيسهل على المراجعين والعاملين في ظل التطور الذي يشهده المستشفى.



وأشار مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور محمد بني نصر، إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة بلغت 70 بالمئة وتشمل مكاتب إدارية وكراجات تتسع لـ450 مركبة ومستودعات وقاعات للاجتماعات، متوقعا الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الحالي.