عطل مفاجئ يضرب منصة X في الأردن

من جانبها، لم تصدر شركة "X" بيانًا رسميًا حتى اللحظة لتوضيح سبب الخلل أو المدة المتوقعة لحل المشكلة ، او الدول التي توقفت فيها الخدمة .
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