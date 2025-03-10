عطل مفاجئ يضرب منصة X في الأردن

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الوكيل الإخباري- تعرضت منصة التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا) إلى عطل مفاجئ اليوم الإثنين، مما أدى إلى توقف الخدمة لدى آلاف المستخدمين في الأردن. اضافة اعلان





من جانبها، لم تصدر شركة "X" بيانًا رسميًا حتى اللحظة لتوضيح سبب الخلل أو المدة المتوقعة لحل المشكلة ، او الدول التي توقفت فيها الخدمة .