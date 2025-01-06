فتح وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء بصيرا

وقال مدير المديرية المهندس عمار الحجاج، اليوم الاثنين، إنه جرى تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل مجموعة من الطرق الزراعية النافذة لمزارع المواطنين في مناطق لواء بصيرا وغرندل، لتسهيل وصولهم إلى مزارعهم داخل مناطق اللواء الزراعية، فيما قامت فرق "أشغال بصيرا" وبدعم من "أشغال الطفيلة"، بعمليات تأهيل وصيانة لعدد من الطرق، حيث تم العمل على تمهيدها وشمولها بالخلطات الساخنة.
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