فتح وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء بصيرا

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأشغال العامة في الطفيلة، عددا من المشاريع والصيانة لطرق زراعية وفرعية في مناطق مختلفة من لواء بصيرا وغرندل، بتكلفة 150 ألف دينار ضمن مخصصات مجلس محافظة الطفيلة.

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