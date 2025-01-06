 
الإثنين 2025-01-06 05:50 م
 

فتح وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء بصيرا

الطفيلة
الطفيلة
الإثنين، 06-01-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-    نفذت مديرية الأشغال العامة في الطفيلة، عددا من المشاريع والصيانة لطرق زراعية وفرعية في مناطق مختلفة من لواء بصيرا وغرندل، بتكلفة 150 ألف دينار ضمن مخصصات مجلس محافظة الطفيلة.

اضافة اعلان


وقال مدير المديرية المهندس عمار الحجاج، اليوم الاثنين، إنه جرى تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل مجموعة من الطرق الزراعية النافذة لمزارع المواطنين في مناطق لواء بصيرا وغرندل، لتسهيل وصولهم إلى مزارعهم داخل مناطق اللواء الزراعية، فيما قامت فرق "أشغال بصيرا" وبدعم من "أشغال الطفيلة"، بعمليات تأهيل وصيانة لعدد من الطرق، حيث تم العمل على تمهيدها وشمولها بالخلطات الساخنة.

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي عشيرة أبو الرب

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو الرب

الدفاع المدني

خاص بالوكيل إصابة سيدة إثر حادث دهس في عمان

ماكدونالدز

أخبار الشركات ماكدونالدز الأردن ترفع رواتب موظفيها وتقر نظام مكافآت " البونص "جديد!

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العقبة الخاصة" ونقابة المهندسين الزراعيين

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" ترسل 300 طن مساعدات لسوريا

الطفيلة

أخبار محلية فتح وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء بصيرا

مقبرة

أخبار محلية السفير العراقي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق

جعفر حسان خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل

أخبار محلية اتفاقية بين "البوتاس" و"البامارل" الأميركية للتوسع في "برومين الأردن"



 




الأكثر مشاهدة