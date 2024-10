فريق أبحاث أردني يفك شيفرة ثاني أشهر مسألة مفتوحة بالرياضيات .. تفاصيل

الوكيل الإخباري- تمكن فريق أبحاث أردني من حل ثاني أشهر مساله مفتوحه بالرياضيات و المطروحه منذ عام ١٩٤٨ وهي: "Every Uniquely Remotal Set in a Hilbert Space is a singleton". اضافة اعلان





وتم قبول البحث في مجلة: "European Journal of Pure and Applied Mathematics" ، علما بان المجله مصنفه و مفهرسه ب سكوبس و تصنيفها Q1 .



الفريق المكون من البرفيسور رشدي خليل من الجامعة الاردنية والدكتور مأمون أبو حماد من جامعة الزيتونة والدكتور وسيم الشنطي جامعة الزيتونة والدكتور عبدالرحمن يوسف من الجامعة الأمريكية في الشارقة ، استطاع حل اشهر مسالتين من اصل ثلاث مسائل عالقه منذ سنوات وهذه المسائل هي:

1) Fermat Last Theorem.



و التي تعد اشهر مساله حيث تمكن العالم الأمريكي "اندرو" من جامعة هارفرد من حلها عام ١٩٩٢ و تبين وجود أخطاء في الحل، فقام بحلها مرة أخرى عام ١٩٩٤ ، علما بأنها بقيت بدون حل لمدة تزيد عن ٣٠٠ عام.



2) The Invariat Subspace Problem for Separable Hilbert Space.



و التي تمكن الفريق الاردني من حلها هذا العام بعد ان صمدت ما يقارب ال ٨٠ عاما.



3) Every Uniquely Remotal Set in a Hilbert Space is a Singleton.



والتي تمكن فريق الأبحاث الأردني من حلها هذا العام ، إذ صمدت هذ المسألة ما يقارب ٧٦عام ، قبل أن يفك الفريق الأردني شيفرتها .