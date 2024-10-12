فريق أبحاث أردني يفك شيفرة ثاني أشهر مسألة مفتوحة بالرياضيات .. تفاصيل

وتم قبول البحث في مجلة: "European Journal of Pure and Applied Mathematics" ، علما بان المجله مصنفه و مفهرسه ب سكوبس و تصنيفها Q1 .
الفريق المكون من البرفيسور رشدي خليل من الجامعة الاردنية والدكتور مأمون أبو حماد من جامعة الزيتونة والدكتور وسيم الشنطي جامعة الزيتونة والدكتور عبدالرحمن يوسف من الجامعة الأمريكية في الشارقة ، استطاع حل اشهر مسالتين من اصل ثلاث مسائل عالقه منذ سنوات وهذه المسائل هي:
1) Fermat Last Theorem.
و التي تعد اشهر مساله حيث تمكن العالم الأمريكي "اندرو" من جامعة هارفرد من حلها عام ١٩٩٢ و تبين وجود أخطاء في الحل، فقام بحلها مرة أخرى عام ١٩٩٤ ، علما بأنها بقيت بدون حل لمدة تزيد عن ٣٠٠ عام.
2) The Invariat Subspace Problem for Separable Hilbert Space.
و التي تمكن الفريق الاردني من حلها هذا العام بعد ان صمدت ما يقارب ال ٨٠ عاما.
3) Every Uniquely Remotal Set in a Hilbert Space is a Singleton.
والتي تمكن فريق الأبحاث الأردني من حلها هذا العام ، إذ صمدت هذ المسألة ما يقارب ٧٦عام ، قبل أن يفك الفريق الأردني شيفرتها .
-
أخبار متعلقة
-
الانتهاء من صيانة 26 مركزا صحيا في المفرق
-
تكريم أوائل الثانوية العامة في لواء الوسطية
-
اختتام معسكر تدريبي حول الابتكار في تكنولوجيا التعليم
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا الأحد
-
الصفدي يدعو إلى محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين لإنهاء الحرب
-
وزير الشباب يبحث أوجه التعاون الشبابي المشترك مع السفير البلغاري
-
الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا
-
تعطل مؤقت لمكتب أحوال وجوازات الرصيفة لإجراء صيانة وتحديثات