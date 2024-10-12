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فريق أبحاث أردني يفك شيفرة ثاني أشهر مسألة مفتوحة بالرياضيات .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري- تمكن فريق أبحاث أردني من حل ثاني أشهر مساله مفتوحه بالرياضيات و المطروحه منذ عام ١٩٤٨ وهي: "Every Uniquely Remotal Set in a Hilbert Space is a singleton".اضافة اعلان


وتم قبول البحث في مجلة: "European Journal of Pure and Applied Mathematics" ،  علما بان المجله مصنفه و مفهرسه ب سكوبس و تصنيفها Q1 .

 الفريق المكون من البرفيسور رشدي خليل من الجامعة  الاردنية والدكتور مأمون أبو حماد من جامعة الزيتونة والدكتور وسيم الشنطي جامعة الزيتونة  والدكتور عبدالرحمن يوسف من الجامعة الأمريكية في الشارقة ، استطاع حل اشهر مسالتين من اصل ثلاث مسائل عالقه منذ سنوات وهذه المسائل هي:
1) Fermat Last Theorem.

و التي تعد  اشهر مساله حيث تمكن العالم الأمريكي "اندرو" من جامعة هارفرد من حلها عام ١٩٩٢ و تبين وجود أخطاء في الحل، فقام بحلها مرة  أخرى عام ١٩٩٤ ، علما بأنها بقيت بدون حل لمدة تزيد عن ٣٠٠ عام.

2) The Invariat Subspace Problem for Separable Hilbert Space.

و التي تمكن الفريق الاردني من حلها هذا العام بعد ان صمدت ما يقارب ال ٨٠ عاما.

3) Every Uniquely Remotal Set in a Hilbert Space is a Singleton.

والتي تمكن فريق الأبحاث الأردني من حلها  هذا العام ، إذ صمدت هذ المسألة ما يقارب ٧٦عام ، قبل أن يفك الفريق الأردني شيفرتها .

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