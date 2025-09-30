الثلاثاء 2025-09-30 07:49 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

تُعلن شركة توزيع الكهرباء عن اضطرارها، مع الاعتذار، إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة ضمن برنامج أعمال الصيانة وتحسين الشبكات، وذلك وفق التفاصيل التالية:
الوكيل الإخباري-   تُعلن شركة توزيع الكهرباء عن اضطرارها، مع الاعتذار، إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة ضمن برنامج أعمال الصيانة وتحسين الشبكات، وذلك وفق التفاصيل التالية:

الكرك – مغذي الجنوبي

التاريخ: الثلاثاء، 30-9-2025

الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا

المناطق المتأثرة: الثنية – حي الأشغال / حي مدرسة التمكين

سبب الفصل: تركيب عداد إحصائي على بداية المغذي

معان

التاريخ: الثلاثاء، 30-9-2025

الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

آبار مياه الجثة

آبار مياه روضة الأمير راشد

دبة الكرم

بسطه

الطيبة

بني عطا

تلعة سيف

القرية السياحية

حي الفلاحات

روضة الأمير راشد

مستشفى الملكة رانيا

أبو دنة

إيل

فنادق طريق الطيبة

محطة رفع الطيبة

سبب الفصل: صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط

الطفيلة

التاريخ: الثلاثاء، 30-9-2025

الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة: مثلث مجادل / شيظم / أبو بنا

سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة

الكرك – مغذي العدنانية

التاريخ: الاثنين، 29-9-2025

الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

أجزاء من بلدة مؤتة

منطقة إنجاصة الشرقية

دوار إنجاصة

مؤتة إنجاصة الغربية

محطة صرف صحي مؤتة

البركة

الحمرة

حي جمعية القرآن

حي الدكتور أمين البطوش

سبب الفصل: أعمال صيانة على المغذي

وبينت انه يأتي هذا الفصل ضمن جهود الشركة المستمرة لتحسين جودة الخدمة وضمان استمرارية التيار الكهربائي بكفاءة عالية.

