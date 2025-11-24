الإثنين 2025-11-24 04:22 م
 

مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح على مقر للقوات شبه العسكرية في باكستان

مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح على مقر للقوات شبه العسكرية في باكستان
مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح على مقر للقوات شبه العسكرية في باكستان
 
الإثنين، 24-11-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الشرطة الباكستانية الاثنين إن مسلحين هاجموا مقرا للقوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد.اضافة اعلان


وقالت مصادر إن المجمع، وهو مقر القوات شبه العسكرية لشرطة الحدود، تعرض لهجومين انتحاريين، مضيفة أن ثلاثة أشخاص قتلوا.

وقال مسؤول كبير طالبا عدم الكشف عن هويته "نفذ الانتحاري الأول هجوما في البداية على المدخل الرئيسي لقوات شرطة الحدود بينما دخل الانتحاري الآخر المجمع".

وأضاف المسؤول "طوّق أفراد إنفاذ القانون، بما في ذلك الجيش والشرطة، المنطقة ويتعاملون بحذر مع الوضع حيث نشتبه في وجود بعض الإرهابيين داخل المقر".
 
 
