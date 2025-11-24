القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاثنين جلسة الإحاطة الشهرية المفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

ومن المتوقع أن يقدم الاحاطة، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف.