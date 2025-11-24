الإثنين 2025-11-24 04:22 م
 

القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الإثنين، 24-11-2025 07:14 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاثنين جلسة الإحاطة الشهرية المفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

ومن المتوقع أن يقدم الاحاطة، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف.


وكالعادة، سيعقد المجلس مشاورات مغلقة بعد الإحاطة المفتوحة.

 
 
