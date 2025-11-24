القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم

ومن المتوقع أن يقدم الاحاطة، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف.
وكالعادة، سيعقد المجلس مشاورات مغلقة بعد الإحاطة المفتوحة.
