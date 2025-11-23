رئيس بلدية الزرقاء يثمن زيارة رئيس الوزراء لحي جناعة وحديقة الجندي

الوكيل الإخباري- ثمن رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى حي جناعة الشعبي.

وقال الخشمان، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الزيارة شكلت محطة لافتة في مسار الاهتمام بالمناطق الشعبية ومرافقها الحيوية، حيث وقف ميدانياً على أوضاع ملعب بلدية الزرقاء وحديقة الجندي.



وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء وتوجيهاته المباشرة بضرورة الإسراع في إنجاز أعمال التطوير، حملت رسالة واضحة أكدت حضور الدولة في الميدان وحرصها على توفير فضاءات آمنة وحيوية لأبناء المجتمع.



ورأى الخشمان أن هذه الزيارة حملت دلالات عميقة على قرب الحكومة من نبض الناس واستجابتها الحثيثة لاحتياجاتهم اليومية، مشيراً إلى أن الملعب يمثل متنفساً مهما لأبناء الحي، وفضاءً يجمع الرياضيين لممارسة نشاطاتهم وصقل مواهبهم وتفريغ طاقاتهم بما يسهم في بناء جيل واع قادر على خدمة الوطن.



وأكد أن التوجيهات الحكومية عكست التزاماً حقيقياً بترجمة رؤى القيادة الهاشمية وتفعيل مضامين كتاب التكليف ودعم التنمية المحلية بصورة ملموسة.



وأوضح أن الاهتمام بالبنى الرياضية في الزرقاء، لا يقتصر على تطوير ملعب البلدية فحسب، بل يشمل رؤية أشمل لتجهيز مرافق تفاعلية تحفز الشباب وتعزز انتماءهم وتزيد من حضورهم الإيجابي في المجتمع، لافتاً إلى أن أبناء المحافظة من الرياضيين تابعوا الزيارة باهتمام كبير لما تحمله من أمل بمستقبل أفضل للمشهد الرياضي في المدينة.



وأشار إلى أن متابعات وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وما يبذله من جهود في دعم اللجان ورفع جاهزية البلديات، أسهمت في تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين وتنهض بالأحياء وتمنحها فرصاً أوسع للنمو.