طلبة جامعة الطفيلة يناشدون لتحويل الدوام "أونلاين" بعد وفاة طالب بالتهاب السحايا

10:06 م

الوكيل الإخباري- ناشد عدد من طلبة جامعة الطفيلة التقنية الجهات المختصة النظر في تحويل نظام الدوام إلى التعليم الإلكتروني "أونلاين"، بعد وفاة طالب إثر إصابته بالتهاب السحايا البكتيري.



وجاءت المناشدة للفتت الانتباه بما وصفه الطلاب خطورة الوضع الصحي وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة .



وقال الطلبة إن وفاة زميلهم الطالب في مستشفى الطفيلة الحكومي بعد يومين فقط من دخوله العناية المركزة أثار حالة من الخوف والقلق بين الطلاب وذويهم،



بدوره قال مدير الشؤون الصحية في الطفيلة، الدكتور حسام الرفوع، في تصريحات صحفية إن الكوادر الطبية تعاملت مع الحالة منذ دخولها المستشفى، مؤكداً أن الطالب أصيب بالتهاب السحايا البكتيري "غير الوبائي" ولكنه فارق الحياة سريعاً.



وأضاف الرفوع أن الجهات الصحية اتخذت الإجراءات الطبية الوقائية لـ 46 شخصًا من طلبة الجامعة والممرضين وأقارب المتوفي الذين خالطوا الحالة، وذلك بإعطائهم الجرعات الوقائية المعتمدة، مؤكداً أن الوضع الصحي تحت السيطرة ولا توجد أي حالات إصابة جديدة بالتهاب السحايا.



ونفى الدكتور الرفوع تسجيل أي إصابات أخرى بمرض السحايا بين طلبة جامعة الطفيلة التقنية أو بين المواطنين، مشيرًا إلى أن حالتين لطالبين تم إدخالهما إلى المستشفى لاحقًا تبيّن أنهما مصابان بالإنفلونزا الموسمية وتم اتخاذ الإجراءات الطبية لهما