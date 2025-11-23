الإثنين 2025-11-24 03:23 ص
 

طلبة جامعة الطفيلة يناشدون لتحويل الدوام "أونلاين" بعد وفاة طالب بالتهاب السحايا

طلبة جامعة الطفيلة يناشدون لتحويل الدوام "أونلاين" بعد وفاة طالب بالتهاب السحايا
طلبة جامعة الطفيلة يناشدون لتحويل الدوام "أونلاين" بعد وفاة طالب بالتهاب السحايا
 
الأحد، 23-11-2025 10:06 م
الوكيل الإخباري-  ناشد عدد من طلبة جامعة الطفيلة التقنية الجهات المختصة النظر في تحويل نظام الدوام إلى التعليم الإلكتروني "أونلاين"، بعد وفاة طالب إثر إصابته بالتهاب السحايا البكتيري. اضافة اعلان

وجاءت المناشدة للفتت الانتباه بما وصفه الطلاب خطورة الوضع الصحي وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة .

وقال الطلبة إن وفاة زميلهم الطالب في مستشفى الطفيلة الحكومي بعد يومين فقط من دخوله العناية المركزة أثار حالة من الخوف والقلق بين الطلاب وذويهم،

بدوره قال مدير الشؤون الصحية في الطفيلة، الدكتور حسام الرفوع، في تصريحات صحفية إن الكوادر الطبية تعاملت مع الحالة منذ دخولها المستشفى، مؤكداً أن الطالب أصيب بالتهاب السحايا البكتيري "غير الوبائي" ولكنه فارق الحياة سريعاً.

 وأضاف الرفوع أن الجهات الصحية اتخذت الإجراءات الطبية الوقائية لـ 46 شخصًا من طلبة الجامعة والممرضين وأقارب المتوفي الذين خالطوا الحالة، وذلك بإعطائهم الجرعات الوقائية المعتمدة، مؤكداً أن الوضع الصحي تحت السيطرة ولا توجد أي حالات إصابة جديدة بالتهاب السحايا.

ونفى الدكتور الرفوع تسجيل أي إصابات أخرى بمرض السحايا بين طلبة جامعة الطفيلة التقنية أو بين المواطنين، مشيرًا إلى أن حالتين لطالبين تم إدخالهما إلى المستشفى لاحقًا تبيّن أنهما مصابان بالإنفلونزا الموسمية وتم اتخاذ الإجراءات الطبية لهما
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة