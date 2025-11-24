الإثنين 2025-11-24 04:22 م
 

روبيو: محادثات مثمرة في جنيف وتفاؤل بقرب التوصل إلى تسوية نزاع أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
 
الإثنين، 24-11-2025 07:36 ص

الوكيل الإخباري-   عبّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤله بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا بعد "محادثات مثمرة" أجراها مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم الأوكرانيين في جنيف.

اضافة اعلان

 

وقال روبيو للصحفيين عقب الجلسة الأولى: "كانت هذه المحادثات على الأرجح الأكثر عمقا وإنتاجية حتى الآن".

 

وأشار إلى أن خطة السلام المؤلفة من 28 نقطة، التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قدّمها سابقا، لا تزال قيد التطوير، حيث يعمل الوفدان على صياغة شروط يمكن أن تُرضي كلا الطرفين - أوكرانيا وروسيا.

وأضاف: "الخطة وثيقة حية، تتطور يوما بعد يوم استنادا إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة. والبنود التي لا تزال قيد النقاش ليست مستعصية، بل تحتاج فقط إلى مزيد من الوقت أكثر مما هو متاح حاليا".

 
 
