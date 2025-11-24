روبيو: محادثات مثمرة في جنيف وتفاؤل بقرب التوصل إلى تسوية نزاع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- عبّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤله بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا بعد "محادثات مثمرة" أجراها مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم الأوكرانيين في جنيف.

وقال روبيو للصحفيين عقب الجلسة الأولى: "كانت هذه المحادثات على الأرجح الأكثر عمقا وإنتاجية حتى الآن".