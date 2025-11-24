غارات وقصف مدفعي إسرائيلي داخل الخط الأصفر

وياتي هذا القصف رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة -والذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب- حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.
