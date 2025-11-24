08:02 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات وقصف مدفعي إسرائيلي داخل الخط الأصفر في منطقة التعليم ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وياتي هذا القصف رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة -والذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب- حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

