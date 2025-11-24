الإثنين 2025-11-24 04:21 م
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الإثنين، 24-11-2025 05:46 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم يوم الاثنين 24 تشرين الثاني 2025 بإجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقتين مختلفتين، وذلك ضمن أعمال الصيانة السنوية على خطوط الشبكة.اضافة اعلان


دير علا

المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة: محطة ريف وجدي الجلاد ومجاوريها، محطة تلال الذهب ، محطة ريف الجهالين ، محطة وادي حوارات ، محطة ريف التبنة ومجاوريها

سبب الفصل: صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

الشونة الجنوبية

المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
المغطس ، الجوفة ، الكفرين ،زراعي الكفرين ، مدرسة الدرك ، سد الكفرين ، ميدان الرماية

سبب الفصل: صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط.

 
 
