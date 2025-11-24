الإثنين 2025-11-24 04:20 م
 

بدء ورش عمل خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 24-11-2025 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   تبدأ في رئاسة الوزراء، الاثنين، ورش عمل حول البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 - 2029، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان


وتفتتح وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أولى الورش الاثنين، والتي تتحدث عن مكون الخدمات والإجراءات الحكومية ومكون البيانات والتقنيات الناشئة، تليها جلسة الثلاثاء بعنوان "مكون الحوكمة والبيئة التنظيمية ومكون الموارد البشرية والقيادات ومكون الثقافة المؤسسية"، على أن تختتم الورش يوم الأربعاء المقبل بجلسة "مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا.

أخبار محلية انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا

الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

أخبار محلية الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

ز

فيديو منوع متداول: قلم "الاختيار من متعدد" مخصص للطلاب غير المستعدين أثناء الامتحانات

لفا

فيديو منوع متداول: متسلق جبال يلتقط صورة لظله وكأنه يطفو وسط ضباب الجبل

لال

فيديو منوع مشكلة طريفة يواجهها البعض .. رجل يكتشف بالصدفة طريقة تشغيل صنبور المياه في إحدى دورات مياه أفخم المطاعم

رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات.

شؤون برلمانية السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية

لال

فيديو منوع قفاز لإعادة تدريب عضلات المصابين بالسكتة الدماغية

لال

فيديو منوع بطريقة غير مألوفة… رجل يبتكر طريقًا بجانب منزله



 
 





الأكثر مشاهدة