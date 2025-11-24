بدء ورش عمل خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء

الوكيل الإخباري- تبدأ في رئاسة الوزراء، الاثنين، ورش عمل حول البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 - 2029، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

