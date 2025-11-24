بدء ورش عمل خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء

وتفتتح وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أولى الورش الاثنين، والتي تتحدث عن مكون الخدمات والإجراءات الحكومية ومكون البيانات والتقنيات الناشئة، تليها جلسة الثلاثاء بعنوان "مكون الحوكمة والبيئة التنظيمية ومكون الموارد البشرية والقيادات ومكون الثقافة المؤسسية"، على أن تختتم الورش يوم الأربعاء المقبل بجلسة "مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق".
