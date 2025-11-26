فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وبحسب الشركة، سيستمر الانقطاع من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً، وتشمل المناطق المتأثرة بالفصل: النهضة، مصانع وكسارات المناصير، تفريعة العدسية، جزء من الروضة، مركز صلاح جروح العدوان، ومركز صحي الروضة.
