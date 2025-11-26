الأربعاء 2025-11-26 06:47 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
 
الأربعاء، 26-11-2025 05:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي في مناطق من لواء الشونة الجنوبية، يوم الأربعاء الموافق 26/11/2025، وذلك لأغراض الصيانة السنوية على خط الضغط المتوسط.اضافة اعلان


وبحسب الشركة، سيستمر الانقطاع من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً، وتشمل المناطق المتأثرة بالفصل: النهضة، مصانع وكسارات المناصير، تفريعة العدسية، جزء من الروضة، مركز صلاح جروح العدوان، ومركز صحي الروضة.
 
 
