فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

05:38 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي في مناطق من لواء الشونة الجنوبية، يوم الأربعاء الموافق 26/11/2025، وذلك لأغراض الصيانة السنوية على خط الضغط المتوسط.





وبحسب الشركة، سيستمر الانقطاع من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً، وتشمل المناطق المتأثرة بالفصل: النهضة، مصانع وكسارات المناصير، تفريعة العدسية، جزء من الروضة، مركز صلاح جروح العدوان، ومركز صحي الروضة.