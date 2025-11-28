فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشمال غدا السبت

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة إربد، غدا السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 8 صباحا لغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق، غرب مندح بالقرب من محطة وقاص وصما الحي الجنوبي ومنطقة الكسارات في الحصن وشطنا وعنبة والحي الغربي في المزار وطريق كفر كيفيا عنبة، وذلك من 8 صباحا لغاية 4 عصرا.