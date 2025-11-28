فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشمال غدا السبت

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 8 صباحا لغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق، غرب مندح بالقرب من محطة وقاص وصما الحي الجنوبي ومنطقة الكسارات في الحصن وشطنا وعنبة والحي الغربي في المزار وطريق كفر كيفيا عنبة، وذلك من 8 صباحا لغاية 4 عصرا.
وبينت أن الفصل سيشمل في مدينة الرمثا مناطق، جنوب الجمرك وحي الزايد وحي الجوبة الشرقي وتجمع ابو عليقة شرق الرمثا وتجمع ابو الليل.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: القيادة الهاشمية تراهن على جيل يؤمن بوطنه ويصنع مستقبله
-
وزير الزراعة يتفقد فعاليات مهرجان الزيتون في يومه الثاني
-
الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد
-
زراعة الزعفران إضافة نوعية للتطور الزراعي في محافظة المفرق
-
المفرق: بحث التعاون بين مدينة الثريا الصناعية التنموية وبرنامج الخبراء الهولنديين
-
الذكرى الـ54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف الجمعة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
المنخفض الجوي الأخير شجّع المزارعين على البدء بالأعمال الزراعية المنوّعة في إربد