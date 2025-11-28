الجمعة 2025-11-28 07:05 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشمال غدا السبت

ت
أرشيفية
الجمعة، 28-11-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة إربد، غدا السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 8 صباحا لغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق، غرب مندح بالقرب من محطة وقاص وصما الحي الجنوبي ومنطقة الكسارات في الحصن وشطنا وعنبة والحي الغربي في المزار وطريق كفر كيفيا عنبة، وذلك من 8 صباحا لغاية 4 عصرا.


وبينت أن الفصل سيشمل في مدينة الرمثا مناطق، جنوب الجمرك وحي الزايد وحي الجوبة الشرقي وتجمع ابو عليقة شرق الرمثا وتجمع ابو الليل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية تراهن على جيل يؤمن بوطنه ويصنع مستقبله

ت

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد فعاليات مهرجان الزيتون في يومه الثاني

ت

أخبار محلية الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد

ت

عربي ودولي موسكو تحذر من تصاعد التوتر في حال لم تمدد معاهدة "ستارت" مع واشنطن

ت

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشمال غدا السبت

ة

شؤون برلمانية العين العياصرة يشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة

ت

أخبار محلية زراعة الزعفران إضافة نوعية للتطور الزراعي في محافظة المفرق

ت

أخبار محلية المفرق: بحث التعاون بين مدينة الثريا الصناعية التنموية وبرنامج الخبراء الهولنديين



 
 





الأكثر مشاهدة