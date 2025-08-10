فعاليات ومبادرات شبابية في محافظات المملكة

الوكيل الإخباري- نظمت مراكز ومديريات الشباب في محافظات المملكة أنشطة ومبادرات رائدة لتطوير وبناء القدرات الشبابية.

ففي معان، نفذت مديرية شباب محافظة معان حزمة من البرامج والأنشطة والمبادرات الرائدة التي تركز على تطوير المهارات، وبناء قدرات الشباب، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.



وأكد مدير شباب معان، ممدوح أبو تايه، أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية لنهضة الوطن ومستقبله، وأن الأردن لا يدخر جهدا في رعاية شبابه وتوفير الدعم اللازم لهم، فيما تحرص المديرية على توفير خدمات متكاملة للشباب والفتيات تعنى برعايتهم وتمكينهم، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وفعاليات رياضية، وأنشطة ثقافية وفنية.



من جهته، نظم مركز شباب الوسطية، دورة لياقة بدنية بمشاركة 20 شابا ضمن الفئة العمرية 12 ـ 14 عاما، قدمها المدرب جهاد ردايدة.



وتضمنت الدورة جلسة حوارية عن أهمية الرياضة في حياتنا، والوقت المناسب لممارسة الرياضة، ومعرفة أنواع الأجهزة الرياضية وكيفية استخدامها، وإيجابيات ممارسة الرياضة للشباب.



ونفذ مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج نشاطا بعنوان: "دور البلديات في خدمة المجتمع المحلي"، بمشاركة 20 شابا من منتسبي المركز، ضمن الفئة العمرية 14 – 24 عاما.



وأكد رئيس المركز، معتز الزعبي، أهمية تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لما فيه مصلحة أبناء المنطقة، مشيرًا إلى الدور الأساسي للبلديات في مجالات النظافة والإنارة وتعبيد الطرق، إضافة إلى ضم الأراضي إلى أحواض البلدية.



واختتمت في مركز شابات المزار الشمالي، فعاليات معسكر النشاط الرياضي و البدني، بمشاركة 25 شابة من الفئة العمرية (12-14) عاما.



وقالت رئيسة المركز، سمى خصاونة، إن المعسكر تضمنت تدريب المشاركات على مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمسابقات البدنية والجلسات الحوارية، إضافة إلى التوعية بالعادات الصحية السليمة وأثرها على جودة الحياة.



وفي إربد، نظمت مديرية الشباب في مركز شباب وشابات الرمثا المدمج، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بدورتها الثالثة.



وأكد متصرف لواء الرمثا، محمود البريزات، أهمية العمل التطوعي في بناء المجتمعات المحلية وتقدمها وتطورها، مشيرا إلى ضرورة التعريف برؤية ورسالة وأهداف الجائزة.



بدوره، قال مدير شباب إربد، الدكتور حمزة العقيلي، إن الجائزة تسعى لنشر العمل التطوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية.



واشتملت الجلسة على تعريف بمجالات الجائزة ضمن فئاتها الثلاث، الأعمال التطوعية الفردية، والجماعية، والمؤسسية، وشروط التقدم والفئات المستهدفة وآلية التسجيل في الجائزة.



ونفذ مركز شباب وشابات الصريح المدمج، التابع لمديرية شباب إربد، دورة تدريبية في الرياضيات، بمشاركة 25 يافعاً ضمن الفئة العمرية من 12–17 عاماً.



وتحدث المدرب، خلدون العكور، للمشاركين حول أهمية علوم الرياضيات، مشيرا إلى أنها ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية، وتنظم الرياضيات حياة الإنسان وتخلصه من الفوضى والعشوائية، وتنمي قدرته على الاستدلال المنطقي.



واشتملت محاور الدورة التدريبية على تطوير مهارات المشاركين في المعادلات الرياضية والعمليات الحسابية المختلفة وتنشيط العقل، ومحاولة الوصول إلى طرق لمواجهة حل المشكلات المعقدة من خلال المرونة والتفكير والتركيز.



وفي الكرك، أطلق مركزا شباب وشابات الغوير، التابعين لمديرية شباب الكرك، وبالتعاون مع مديرية شرطة محافظة الكرك مبادرة بعنوان: "لا تقتلني بفرحتك"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة، بحضور نائب مدير شرطة محافظة الكرك العقيد أحمد البطاينة.



وقال مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، إن المبادرة تهدف إلى التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية، لما تشكّله من خطر على الأرواح والممتلكات، ولتعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسات السلبية على المجتمع.