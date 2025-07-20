فيلم "قصة عائشة" .. يحيي التراث الفلسطيني ويجسد صمود المرأة

الفيلم الذي يستحضر رائحة القمح ودفء الحكايات، يوثق مسيرة السيدة عائشة عزام، التي أسست مع زوجها مطحنة حبوب في "مخيم البقعة"، قبل أكثر من 3 عقود، إذ لم تكن هذه المطحنة مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت فعلًا ثقافيًا ونموذجًا حيّا لصون التراث الفلسطيني من الضياع، حيث تحولت إلى رمز لاستمرارية الحياة وسط ظروف النزوح والشتات.
وتطل عائشة في الفيلم بصوت دافئ مملوء بالإصرار، لتؤكد أن المطبخ ليس فقط مساحة للطهي، بل ذاكرة نابضة، حيث تقول: "الطعام، أثمن ما في التراث"، لتنسج عبر كلماتها تداخلًا شعريًا بين الذكريات والروائح والنكهات، يكشف كيف يتحول الخبز والزعتر إلى رموز مقاومة ضد النسيان".
هذا العمل الوثائقي ليس مجرد سرد لحياة امرأة، بل شهادة حية على قدرة النساء الفلسطينيات على إعادة بناء المجتمعات وسط الرماد، وصون الجذور من الذبول.
ومثل عرض الفيلم فرصة ثمينة للجمهور للغوص في قصة إنسانية عابقة بالمثابرة والانتماء، تشهد بأن المرأة ليست فقط راوية الحكاية، بل صانعتها أيضًا.
-
أخبار متعلقة
-
ورشات التحديث الاقتصادي تناقش قطاع التعليم ضمن محرك الريادة والإبداع
-
الطحين الأردني على أعتاب غزة بانتظار توزيعه على السكان
-
"أوقاف الرصيفة": إطلاق فعاليات الأسبوع الرابع من أنشطة المراكز الصيفية
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية
-
"التنمية الاجتماعية": دعوة اجتماع الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي باطلة
-
بلدية بني عبيد تبحث احتياجات منطقتي النعيمة وشطنا
-
منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم
-
بحث التعاون بين "مركز الأزمات" و "المستشفيات الخاصة"